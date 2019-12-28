شكرا لقرائتكم أيمن حفنى يخضع لبرنامج تأهيلي فى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع أيمن حفني صانع العاب المقاصة لبرنامج تأهيلي مكثف تحت أشراف مدرب الأحمال الفرنسي جريج بفريق مصر للمقاصة، وذلك حتي يكون جاهز للمشاركة في المباريات فور حل ازمة قيده في صفوف الفريق في يناير المقبل، عقب فشل نادي مصر المقاصة من قيده في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب استنفاذ الخمس تبديلات للنادي في قائمة الموسم الحالي.

من ناحية أخرى وصل الناشئ المغربي خالد مرشوح للقاهرة اليوم ، وشارك في المران الجماعي للفريق والذي أقيم عصر اليوم استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري .

وسيتم قيد مرشوح في صفوف الناشئين بنادي مصر للمقاصة مطلع يناير المقبل، حيث يحق لفريق مصر للمقاصة قيد لاعبين ناشئين فقط نتيجة عدم وجود مكان شاغر في قائمة الفريق الأول واستنفذ الفريق الاستبدالات الخمسة في الانتقالات الصيفية الماضية.

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وخضع الناشئ المغربي لاختبارات في صفوف فريق مصر للمقاصة في شهر نوفمبر الماضي، ولقي قبول الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة ، وسافر اللاعب الي بلاده لانهاء متعلقاته الشخصية، وعاد الي القاهرة اليوم وشارك في تدريبات الفريق والخضوع للكشف الطبي قبل قيده رسميا.

ويلعب المغربي خالد مرشوح في مركز الوسط المدافع وهو المركز الذي يعاني منه الفريق حاليا عقب إصابة محمد توني بقطع في الرباط الصليبي، ويري الجهاز الفني للفريق ، أن ضم الناشئ المغربي سيكون حل بديل في حالة تمسك اتحاد الكرة برفض فتح الاستبدال مرة اخري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد فريق مصر للمقاصة لمباراة الأهلي المقرر لها الأربعاء 1 يناير المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري، ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز الـ 14 برصيد 9 نقاط من 10 مباريات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 3 مباريات وخسر 5 مباريات.