اليوم ..الزمالك يسعى لغسل أحزانه أمام زيسكو الزامبى.. «التشكيل والقنوات الناقلة وطاقم التحكيم» وجلسات نفسية لكارتيرون مع نجوم الفريق

يلتقي فريق الزمالك، فى الثالثة عصر اليوم، على ملعب "ليفى مواناواسا" بزامبيا، مع نظيره زيسكو، في إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، بدوري أبطال أفريقيا.

المراكز الأولى

ويخوض الزمالك المباراة بدافع تحقيق نتيجة إيجابية، للاستمرار فى المراكز الأولى بالمجموعة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي، في الجولة الماضية، فى المقابل يحتل الفريق الزامبي، المركز الثالث بنقطة وحيدة، ويتصدر مازيمبي الكونغولى المجموعة برصيد 6 نقاط.

التشكيل

واستقر المدير الفني، خلال المران الختامي، على الدفع بمحمد عبدالغني فى مركز الظهير الأيمن، لغياب حازم إمام، مفضلاً "عبدالغنى" عن محمد عبدالسلام، لعدم إجادة الثاني خلال مواجهة طلائع الجيش، على أن يستمر محمد أبوجبل في حراسة المرمى، على حساب محمد عواد. حسبما ذكر موقع "الوطن سبورت".

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

فى الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود الونش، محمود علاء، ومحمد عبدالغنى.

وفى الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما.

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وفى الهجوم: أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد.

ترتيب الزمالك

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

ترتيب زيسكو

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

جلسات نفسية لكارتيرون مع نجوم الزمالك

ومن جانبه حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي عقد جلسات مع لاعبيه لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعبون بسبب النتائج السلبية الأخيرة في الدوري واخرها التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، وطالبهم كارتيرون بإغلاق صفحة الدوري تماما وتحقيق المكسب في مباراة اليوم لمصالحة الجماهير التي أصبحت غير راضية عن مستوي ونتائج الفريق.

كما طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة انهاء الهجمات باحراز اهداف واستعرض تسجيل مباراة الفريق امام الإنتاج الحربي والتي أضاع خلالها لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة، مؤكدا لهم ان الفوز حليفهم ولكن عليهم التركيز أمام مرمي المنافس.

طاقم التحكيم

من المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.