شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح عبداللطيف لـ سوبر كورة: طارق محتاج "يهدى".. وكاسونجو برقبة بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد صلاح عبد اللطيف ، نجم نادى الزمالك السابق، أن المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض منذ انضمامه لا يصلح للقلعة البيضاء، قائلا، "الكونغولى كابونجو كاسونجو برقبته، وعودة اللاعب الكونغولى إلى الزمالك مهمة والفريق لن يقوم على مصطفى محمد فقط، وكاسونجو عودته مهمة للزمالك فى يناير".

وشدد وليد صلاح عبد اللطيف على أن مصلحة الزمالك فى رحيل خالد بوطيب قائلاً، "هو إنتاجه مع الزمالك إيه أو عمل إيه مع الفريق، أنا مش مضايق منه ولكن ماقدمش حاجة للزمالك ولازم يمشى فى يناير وعلى إدارة الزمالك عقد جلسة معه وتسوية مستحقاته من أجل الرحيل عن قلعة ميت عقبة فى شهر يناير المقبل خلال الفترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"سوبر كورة"، عن المغربى محمد أوناجم جناح الفريق المنضم للأبيض هذا الموسم قادما من الوداد المغربى، "الزمالك مش جايب أوناجم طرف هو جاى يعملى أوفرات وأنا عاوزه يجيب أهداف، ولكن خالد بوطيب لازم يمشى".

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وعلق نجم الزمالك السابق على أداء محمد عواد حارس الزمالك المنضم هذا الموسم للأبيض من الإسماعيلى، "حارس محترم لازم يركز بس شوية ويسيبه من كل الكلام وهو حارس مرمى محترم، ولكن ما يمر به الفريق حالة للجميع وليس لاعب واحد فقط ولازم يتقعد معاهم ويتشاف اللاعبين عاوزين إيه لتصحيح الأمور فى الفترة القادمة".

ومر فريق الزمالك بمرحلة من تذبذب النتائج خلال الفترة الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم التعادل السلبى مع سموحة والإنتاج الحربى فى نفس البطولة.

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