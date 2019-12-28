شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى بتوقيت دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر تويتر مواعيد مباراة الفارس الأبيض مع زيسكو الزامبى فى عدة عواصم حول العالم، ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، حيث يحتل الزمالك المركز الثانى في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى (2-0)، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة (3-0).

وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى (1-1) والخسارة من مازيمبى (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك في مباراة زيسكو الزامبى اليوم كل من : محمد أبو جبل ، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.