شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 12 سنة فتح القيد لجميع الأندية من بداية الانتقالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم فتح باب الانتقالات الشتوية فى الأول من يناير المقبل بدون منع لأى نادٍ من قيد الصفقات الجديدة، وهو ما يحدث لأول مرة منذ أكثر من 12 سنة، والتى كان يتم فيها منع عدد من الأندية من القيد الشتوى بسبب وجود مستحقات متأخرة عليهم، قبل أن يتم حل الأزمة فى نهاية فترة الانتقالات عن طريق سداد جزء من المستحقات المتأخرة .

وقال مسئوول اتحاد الكرة إن أندية الدورى الممتاز سددت المستحقات المتأخرة عليهم، وعلى رأسها الزمالك والمصرى لمشاركتهما فى دورى أبطال أفريقيا والبطولة الكونفدرالية، ومن شروط الكاف عدم وجود أى مستحقات متأخرة على أى نادٍ يشارك ببطولاته.

كان الزمالك قد أنهى جميع المستحقات المتأخرة للاعبين القدامى على رأسهم محمود فتح الله وأحمد حسن ومحمد سعيد قطة وعبد الواحد السيد، ونفس الامر لأندية الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى.

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ويدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، فى ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

التشكيل الذى استقر عليه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعتبر تشكيل اضطرارى بسبب الغيابات التى يعانى منها الفريق قبل السفر الى زامبيا، حيث يغيب كل من حازم إمام وشيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

ومن المنتظر أن يضم تشكيل الزمالك فى مباراة زيسكو الزامبى اليوم كل من : محمد أبو جبل، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.