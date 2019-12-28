شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجولة الثالثة كلمة السر فى تتويج القطبين باللقب الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل قطبا الكرة المصرية اليوم تحديا جديدا من خلال مواجهتى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، بذكريات متباينة مع تلك الجولة، تحمل عقدة تاريخية للزمالك، وأمل أحمر للأهلى.

ويصطدم فريق نادى الزمالك بمواجهة فريق زيسكو الزامبى فى اللقاء المقرر إقامته السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة فى اللقاء الذى سيقام على ملعب ليفى مواناواسا ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

ويبحث الفريق الأبيض عن محو السجل الهزيل تاريخيا فى الجولة الثالثة وتحقيق أول فوز منذ 16 عاما وتحديدا عام 2002، حيث حقق أبناء ميت عقبة الفوز على فريق كوستا دو سول بطل موزمبيق بثنائية نظيفة على ملعب الأخير جاءت بتوقيع كل من عبد الحليم على فى الدقيقة 61 وليد صلاح عبد اللطيف فى الدقيقة 67، والغريب أن تلك هى المرة الوحيدة التى حقق فيها فرسان القلعة البيضاء الفوز فى الجولة الثالثة، والتى كانت بوابة التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بثوبها الجديد الذى بدا عام 1997.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فى المقابل يحتل فريق زيسكو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

Advertisements

وفى الجانب الآخر يستقبل النادى الأهلى نظيره فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال أفريقيا على ملعب السلام.

ويمتلك المارد الأحمر سجلا رائعا فى الجولة الثالثة من دور المجموعات من خلال 16 مشاركة سابقة حقق 10 انتصارات وخسر 3 مباريات فقط وتعادل مثلها، ويمتلك الفريق الأحمر مفارقة سارة حيث المواجهة الوحيدة التى جمعته مع فريق من زيمبابوى كان ذلك عام 2008 أمام ديناموز هرارى وفاز الأهلى بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية محمد بركات الذى سجل الهدف فى الدقيقة الخامسة ومحمد أبو تريكة فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، حيث بعد تلك المباراة أكمل الأهلى طريقة وتصدر المجموعة وتوج باللقب السادس على حساب القطن الكاميرونى فى المباراة النهائية.

لمعرفة كيف تكون الجولة الثالثة كلمة السر فى تتويج القطبين باللقب الأفريقى من هنا