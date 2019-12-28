شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور..هوايات مشاهير الكرة فى أوقات الفراغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تسير حياة مشاهير الكرة على وتيرة واحدة، لأن مشوارهم في ممارسة تلك الرياضة محدد بزمن سينتهي طال أو قصر، فليست كره القدم هي "هوس" نجوم الساحرة المستديرة فى مصر فهناك هوايات بعيدة كل البعد عن المستطيل الاخضر هى عشق اللاعبين يقضون فيها كل أوقاتهم بعيداً عن صخب المباريات والمعسكرات..

*تريزيجيه والبلياردو

مارس الدولي محمود حسن تريزيجيه المحترف في صفوف أستون فيلا الانجليزى هواية جديدة غير كرة القدم وهي البلياردو.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " صورة وهو يلعب البلياردو.

*محمد صلاح والصيد والسلة والتنس والدراجات

انضم الدولى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الانجليزى، لعشاق صيد السمك عندما نشر صورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وهو يمارس هواية "صيد الأسماك"، خلال تواجده فى مدينة "دبى” الإماراتية كما تفرغ فى أوقات فراغه لممارسة لعبة كرة السلة

وظهر محمد صلاح وهو يقود الدراجة في إنجلترا، كما سافر لاعب ليفربول الإنجليزي إلى جزر المالديف، والتي تتميز بالرياضات المائية، ونشر صلاح صورًا له من هناك، وهو يمارس رياضة التجديف في قارب صغير بمفرده.

كما انتقل صلاح للعب بالكرة لكنها ليست كرة القدم هذه المرة، بل لكرة التنس، وظهر وهو ممسكًا بمضرب تنس، ويلعب داخل ملعب مغلق.

* عماد متعب عاشق "السمك والكلاب"

بينما يتزعم القناص عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر السابق قائمة عشاق صيد الأسماك بين نجوم الكرة فى مصر، لاسيما أن متعب يستغل الفرصة دائماً لممارسة هوايته المحبوبة بصيد الأسماك فيتوجه على الفور للبحر الأحمر لقضاء عدة أيام فى عرض البحر لمداعبة الأسماك واقتناصها من الأمواج مثلما يقتنص الأهداف القاتلة من عمر المباريات.

عماد متعب له طقوس خاصة مع صيد الأسماك حيث كشفت صور عديدة تم التقاطها للهداف عن غرامه بصيد الأسماك ذات الحجم العائلى فهى عشق خاص لكابتن الأهلى السابق .

كما يعشق متعب أيضاً تربية الكلاب بشدة ففي مسكنه يتواجد العديد من الانواع والأشكال الغريبة وزوجته تتوافق معه في هذه الهواية لأنها هي الأخرى تحب التصوير معهم.

باسم مرسى "تنس طاولة"

ويعشق باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربى الحالى بعيداً عن كرة القدم لعبة "تنس الطاولة"، ويلعبها باستمرار وبشكل شبه يومى ويهزم من يلعب معه بفارق "سكور" كبير.

أحمد الشناوى حريف بلاى ستيشن

بينما يهوى أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز لعب البلاى إستيشن مع أصدقاؤه من خارج الوسط الكروى .

أحمد عيد عبد الملك "طباخ"

فيما يؤكد أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك السابق أنه لاعب طاولة من الطراز الأول، ودائما يتفوق على كل من يلعب معه، وأثناء تواجده فى البيت يعشق اللعب مع بناته، وكشف أيضا عن أنه يهوى الطبخ فهو طباخ شاطر.

شريف اكرامى "تربية الكلاب"

فيما يعشق شريف اكرامى حارس مرمى النادى الاهلى تربية الكلاب فى منزله والتقط صور عديدة مع ابناؤه ياسين وأسيا برفقة الكلاب .

*فتحى مبروك والتنس

ويعشق فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادى الاهلى ممارسة لعبة التنس فى أوقات فراغه .

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اسماك الحجم العائلى هواية متعب



اكرامى وتربية الكلاب



تريزيجيه والبلياردو



صلاح تخصص صيد سمك



صلاح ورياضة التجديف



صلاح وهواية ركوب الدراجات



صلاح يلعب التنس



فتحى مبروك يلعب التنس



متعب غاوى تربية كلاب



متعب فى لحظات خاصة مع الكلب



متعب مع النسناس



متعب مهووس بصيد الاسماك



محمد صلاح يلعب كرة السلة



مو صلاح عاشق السمك



يارا تعشق الكلاب