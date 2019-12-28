شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار يحذر لاعبى الإسماعيلى من خطورة مثلث الرعب لزعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عكف الجهاز الفنى للإسماعيلى الفترة الماضية على متابعة عدة تسجيلات لفريق الاتحاد السكندرى، قبل المواجهة التى ستجمعهما مساء اليوم السبت، فى إطار جولة الذهاب من دور الــ8 ببطولة كأس العرب، لرصد أبرز نقاط القوة والضعف والعمل على استغلالها، سعيا للخروج بنتيجة إيجابية من موقعة الإسكندرية، وحذر الجهاز الفنى للدراويش بقيادة أدهم السلحدار لاعبيه من خطورة الخط الهجومى للاتحاد لاسيما الثلاثى رزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر.

ويستضيف الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلى على استاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

وشدد السلحدار على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا، ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من: "محمد فوزى، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدى مصطفى، أحمد أيمن، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدى، همام طارق، حازم مرسى".