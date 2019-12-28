شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي 2003 يستضيف الزمالك اليوم بمدينة نصر فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادى الأهلى مواليد 2003 مع ضيفه الزمالك، فى مباراة قمة بطولة الجمهورية، التى تجمع بينهما على ملعب الأهلى بمدينة نصر، فى الثانية والنصف عصر غد السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من الموسم الحالي، ويدخل الأهلى المباراة بعد استعداده بقوة لمواجهة الزمالك، ويأمل فى الفوز بالقمة لتعويض نتيجة التعادل التى حققها فى الجولة السابقة أمام سموحة، فضلاً عن أهمية الفوز على الزمالك من الناحية المعنوية، حيث تعد لقاءات القمة بمثابة بطولة فى حد ذاتها .

ويمتلك فريق 2033 بالأهلى 29 نقطة فى رصيده، جمعها من الفوز فى 8 مباريات، والتعادل فى 5 مباريات، و 3 خسائر، مسجلاً 29 هدفاً مقابل 17 هدفاً فى مرماه، حيث فاز على سموحة 2 - صفر، وتعادل مع الزمالك سلبياً، وفاز على الاتحاد السكندرى 3 - 1، وعلى الجونة 2 - صفر، وعلى الإنتاج الحربى 2 - صفر، وعلى طنطا 5 - 1، وخسر أمام دجلة 1 - 2، وفاز على أسوان 2 - صفر اعتبارياً، وتعادل مع الإسماعيلى 3 - 3، ومع المقاصة 2 - 2، وفاز على المقاولون 2 - 1، وخسر من بيراميدز 1 - 3، ومن طلائع الجيش 1 - 2، وتعادل مع إنبى 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 1 - صفر، وتعادل مع سموحة 1 - 1.

ويضم الجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى مواليد 2003 محمد سعد مديراً فنياً، ومعه شريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إدارى الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق وطه محمد عبد الرحيم مخطط الأحمال وأحمد ممدوح أخصائى التدليك.