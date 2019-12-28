شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو الزامبى بدوري الابطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

التشكيل الذي استقر عليه الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك يعتبر تشكيل اضطراري بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل السفر الي زامبيا، حيث يغيب كل من حازم امام وشيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

ومن المنتظر ان يضم تشكيل الزمالك في مباراة زيسكو الزامبى اليوم كل من : محمد أبو جبل ، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

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ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

فى المقابل ، أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي أن فريقه لا يخشى مواجهة الزمالك بطل الكونفدرالية الموسم الماضي الذي لديه رصيد كبير من الخبرات حيث قال للاعبيه الملعب سيكون به 11 لاعبا ضد 11 آخرين مضيفاً "سنلعب فقط على الفوز لأن وضعنا في المجموعة لن يحتمل فقدان نقاط جديدة، لذلك سنهاجم الزمالك وأعلم أن الزمالك مؤخرا حقق نتائج سلبية في الدوري المحلي لكنه لديه لاعبين كبار ومدرب خبير في إفريقيا".

وأكمل "بالطبع الخبرات تحسم هؤلاء المباريات مثل مباراتنا مع مازيمبي لكن في مباراة الزمالك سنلعب بكل حماس و عزيمة على الفوز لذلك فإن الكفة ستكون متساوية".