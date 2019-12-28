مصطفى محمد على رأس التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وزيسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استقر الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، بصورة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام زيسكو الزامبي.

الزمالك يحل ضيفًا في الثالثة عصر اليوم السبت على نظيره زيسكو الزيمبابوي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

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خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالغني.

خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته بفرق نقطة عن بريميريو دي أغوستو، صاحب المركز الثالث و4 نقاط عن نظيره مازيمبي المتصدر.