أزارو أساسيًا في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:



استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بصورة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.

الأهلي يستضيف نظيره بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، في تمام التاسعة من مساء اليوم السبت، على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب التشكيل الذي وصل لمراسل الخليج 365 فأن فايلر قرر الاستعانة برامي ربيعة في مركز قلب المدافع ووليد أزارو في خط الهجوم.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - أيمن أشرف - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن نظيره الهلال السوداني الوصيف وبفارق 3 نقاط عن النجم الساحلي المتصدر.