اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط الاهلي II7SRY جول PLUS NOW

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث حي مباراة بلاتينيوم بث مباشر بلاتينيوم الان، يلتقي فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر مع فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي اليوم السبت 28 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة موعد مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز :-

وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة القنوات الناقله لمباراة الأهلي وبلاتينيوم ستارز :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن الحصول على جميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

مشاهدة التشكيلة المتوقعة للنادي الاهلي في مباراة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي :-

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واستقر المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الاهلي على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، حيث سيدخل الفريق بالقوة الضاربة خلال تلك المباراة، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - اليو ديانج - حسين الشحات - جونيور أجايي - وليد سليمان.

خط الهجوم : وليد ازارو.

وكان النادي الأهلي قد حقق الفوز الأول له في دور المجموعات بالجولة الماضية على حساب فريق الهلال السوداني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، وتعرض لهزيمة قاسية من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس الأولمبي في تونس.

وسيواجه فريق النجم الساحلي التونسي نظيره فريق الهلال السوداني مساء اليوم السبت أيضاً في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب رادس الأولمبي، حيث يحل الفريق التونسي في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد فوزين متتاليين.