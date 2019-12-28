اونلاين | « يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش الاهلي NOW

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم اليوم السبت وبلاتينيوم بث حي مباراة الاهلي يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار مبارايات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الساعة 9 مساء غدا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتنيوم، التي تقام على استاد السلام، على قنوات "تايم سبورت" المفتوحة على التردد الأرضي، و beIN Sports بتعليق عصام الشوالي.

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مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم ويدخل الأهلي تحت قيادة رينيه فايلر، وعينه على الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسن وضعه في جدول ترتيب المجموعة الثانية، الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط فقط.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم يلتقي فريق النادي الأهلي لكرة القدم بنظيره فريق نادي بلاتينيوم الزيمبابوي ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم ويأتي اللقاء وسط حضور جماهيري يصل لـ 10 الآف متفرج بعد موافقة الجهات الأمنية، ما يعطي اللقاء نكهة تنافسية قوية على أرض الملعب.