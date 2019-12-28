اونلاين | مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر السبت 28/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع لايف مباراة النجم الساحلي والهلال مباشر، حيث يدخل فريق النجم الساحلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النجم الساحلي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق النجم الساحلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق يحتل النجم الساحلي التونسي صدارة المجموعة الثانية ب 6 نقاط بعد الفوز على الأهلي وبلاتنيوم، بينما يحتل الهلال السودانى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على بلاتينيوم ثم الخسارة من الأهلي.

آخر إِستعدادات الهلال قبل ملاقاة النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النجم الساحلي ضد الهلال مباراة النجم الساحلي والهلال بث مباشر، وسوف يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النجم الساحلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.