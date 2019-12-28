اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الاتحاد والفتح اليوم السبت 28-12-2019 في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الاتحاد والفتح بث مباشر، وسوف يدخل فريق الفتح مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الاتحاد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الفتح في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الفتح في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

موعد مباراة الاتحاد والفتح السبت في الدوري السعودي للمحترفين: والقنوات الناقلة لمُباراة الاتحاد ضد الفتح بث مباشر