اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «EL ZAMALEK» هدف مباراة الزمالك بث مباشر HD

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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي مباراة الزمالك اليوم السبت يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، زيسكو الزامبي غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تشكيلته التي سيخوض بها لقاء.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي التشكيل المتوقع للزمالك إمام زيسكو

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي

خط الدفاع: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأحمد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد وأشرف بن شرقي.