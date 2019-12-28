اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والشباب السبت 28/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

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مباراة الاهلي والشباب اليوم بث مباشر ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والشباب السبت 28/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تشهد أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية قمة الأسبوع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك حينما ينزل فريق الأهلي مع مديره الفني السويسري كريستيان جروس ضيفاً ثقيلاً للغاية على فريق الشباب في مساء يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019.

كورة اون لاين مباراة الاهلي والشباب بث مباشر ويصطدم نادي أهلي جدة بمواجهة نارية ضد الشباب يوم السبت القادم 28 ديسمبر وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الأهلي ضد الشباب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.