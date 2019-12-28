اونلاين | مشاهدة مباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

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بث مباشر مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث تُذاع مباراة النصر ضد الفيحاء على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

آخر استعدادات النصر لمُباراة الفيحاء السبت في الدوري السعودي للمحترفين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة النصر ضد الفيحاء السبت 28/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين Advertisements

تابع لايف مباراة النصر والفيحاء مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الفيحاء، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق النصر في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النصر في الفترة الماضية، نجح فريق النصر في تسجيل 12 هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النصر خمسة أهداف في مرماه.ويدخل المدرب البرتغالي روي فيتوريا هذه المباراة أمام فريق الفيحاء بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: براد جونز / سلطان الغنام / عمر هوساوي / مايكون بيريرا / عبدالرحمن العبيد / بيتروس / عبدالله الخيبري / نور الدين أمرابط / جوليانو / أحمد موسى / عبد الرزاق حمد الله.

ونجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ضمك بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.ويتواجد فريق النصر في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق النصر في حصد 26 نقطة في رصيده بعدما خاض 12 جولة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.