اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك EL ZAMALEK

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم من المنزل عبر الانترنت بدون توقف مباراة الزمالك اليوم السبت يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم السبت 28 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك الان بدون توقف مباراة الزمالك موعد مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بدوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي الان وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب ليفي مواناواسا ستاديوم.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد زيسكو اليوم في دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي زيسكو يونايتد اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "BEIN SPORTS HD 1" بتعليق محمد فوزي.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو تشكيل الزمالك المتوقع ضد زيسكو يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى :محمد أبو جبل

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خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مصطفى محمد

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من نادي مازيمبي ونادي زيسكو يونايتد ونادي أول أغسطس.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو ترتيب الفريقين في دوري أبطال إفريقيا

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط بينما يتواجد نادي زيسكو في المركز الرابع من جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة