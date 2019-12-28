اونلاين | كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «EL ZAMALEK» هدف مباراة الزمالك HD

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بث مباشر مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك امام زيسكو الزامبي يدخل نادى الزمالك اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا.

بث مباشر مباراة الزمالك تقام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى فى تمام الثالثة عصر اليوم السبت، ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو ترتيب الزمالك وزيسكو الزامبى

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو كما طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة انهاء الهجمات باحراز اهداف واستعرض تسجيل مباراة الفريق امام الإنتاج الحربي والتي أضاع خلالها لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة، مؤكدا لهم ان الفوز حليفهم ولكن عليهم التركيز أمام مرمي المنافس.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو التشكيل المتوقع للزمالك أمام زيسكو الزامبى

التشكيل الذي استقر عليه كارتيرون يعتبر تشكيل اضطراري بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل السفر الي زامبيا، حيث يغيب كل من حازم امام وشيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو ومن المنتظر ان يضم تشكيل الزمالك في مباراة زيسكو الزامبى اليوم كل من : محمد أبو جبل ، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.