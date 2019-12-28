اونلاين | أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش EL ZAMALEK beIN LIVE

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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو اليوم بث مباشر مباراة الزمالك الان بث حي مباراة الزمالك يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى تمام الـ 3 من عصر اليوم السبت، مع نظيره زيسكو فى العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو مباراة الزمالك وزيسكو

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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يحتل الزمالك المركز الثانى فى المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولى 2-0، بعد خسارة قاسية فى الافتتاح أمام مازيمبى الكونغولى بنتيجة 3-0.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو وفى المقابل، يحتل زيسكو الزامبى المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولى 1-1، والخسارة من مازيمبى 2 - 1، خلال الجولتين الماضيتين.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو ويضم تشكيل الزمالك فى مباراة زيسكو الزامبى: محمد أبو جبل، ومحمد عبد السلام، ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.