اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش EL ZAMALEK NOW

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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم السبت الموافق 28-12-2019 شاشة كاملة بث حي مباراة الزمالك اليوم السبت يلتقي في الثالثة عصر اليوم، فريق الزمالك أمام مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في إطار مواجهات الجولة الثالثة، من المجموعة الأولى، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستقام على ملعب ليفي مواناواسا.

بث حي مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك وزيسكو وستذاع موقعة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، عبر شاشة قناة Bein Sport HD1، بتعليق المعلق المصري محمد فوزي، على أن يديرها تحكيميا أحمد امتياز هيرال من موريشيوس، ويعاونه جيمس فريدريك إيميلي من سيشل، المساعد الأول، وجيان مارك من موريشيوس، المساعد الثاني، ومواطنه باتريك ميلازار، الحكم الرابع.

مباراة الزمالك اليوم السبت ويحتل الزمالك، المركز الثاني في المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، من انتصار، مقابل هزيمة تعرض لها بثلاثية أمام مازيمبي، بينما يحتل زيسكو المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، بعد مرور جولتين.

مشاهدة مواجهة الزمالك اليوم من المنزل وكان مازيمبي، وسع الفارق في صدارة المجموعة، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط، عقب تعادله أمام أول أغسطس بهدف لكل منهما.