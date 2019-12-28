اونلاين | كول كورة EL ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك

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مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر لمواجهة الزمالك الزمالك وزيسكو، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، مساء غدًا السبت، على ملعب "ليفي مواناماسا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو موعد مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

ستُقام مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي في دوري أبطال أفريقيا مساء غدًا السبت، في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر لمواجهة الزمالك القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا

ستُذاع مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 1، ويُدير اللقاء تحكيميًا أحمد أمتياز، ويعاونه كلًا من سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين، وباتريك ميلازار الحكم الرابع وعبدالباسط إبراهيم مراقبًا للمباراة من جنوب إفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك وزيسكو بث مباشر لمواجهة الزمالك تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في دوري أبطال أفريقيا:-

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ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام زيسكو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد السلام - محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتصدر مازيمبي الكونغولي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك المركز الثاني بعد الفوز في لقاء وتلقي هزيمة من صاحب المركز الأول، ويحتل زيسكو المركز الثالث بنقطة واحدة بالتعادل أمام بريميرو دي أوجوستو في الجولة الأولى.

ويسعى الزمالك لخطف فوز ثمين أمام زيسكو، سيفرق معه خلال مشواره في مجموعته التي تضم كلًا من مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي.