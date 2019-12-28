اونلاين | مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء السبت 28/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والفيحاء السبت 28/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يواصل فريق النصر حملة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهذه المرة حينما ينزل ضيفاً في منتهى القوة على مضيفه المتواضع فريق الفيحاء ظهر يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي السعودية.

موعد مباراة النصر ضد الفيحاء والقنوات الناقلة للمباراة في إطار الجولة الثالثة عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. موعد مباراة النصر والفيحاء السبت في الدوري السعودي للمحترفين:

والقنوات الناقلة لمُباراة النصر ضد الفيحاء بث مباشر رابط مشاهدة مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم

هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين في يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2019 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم السبت، في تمام الساعة: 15:20 عصراً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. 16:20 عصراً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. 14:20 ظهراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.