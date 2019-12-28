اونلاين | «كورة لايف» TODAY AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الاهلي PLUS بدون تقطيع NOW

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كورة ستار مباراة بلاتينيوم والاهلي بث مباشر ، ونجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون مقابل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.
ويدخل المدرب السويسري رينيه فايلر هذه المباراة أمام فريق بلاتينيوم ستارز بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / عمرو السولية / محمد مجدي قفشة / حسين الشحات / وليد سليمان / جونيور أجايي / وليد أزارو.
آخر إِستعدادات بلاتينيوم ستارز قبل ملاقاة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد بلاتينيوم ستارز
مباراة الأهلي وبلاتينيوم بث مباشر، وسوف يدخل فريق بلاتينيوم ستارز مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق بلاتينيوم ستارز في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق بلاتينيوم ستارز في الفترة الماضية، نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق بلاتينيوم ستارز خمسة أهداف في مرماه.
نجح فريق بلاتينيوم ستارز في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق كابس يونايتد ضمن فعاليات بطولة دوري زيمبابوي لكرة القدم.