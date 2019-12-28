رياضة | الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم وهدية من النجم والهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي طمعان في كرم بلاتينيوم وهدية من النجم والهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي الأهلي نظيره بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي في الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثلثة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتطلع الأهلي لملاحق النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط قبل مواجهة الهلال اليوم بالملعب الأوليمبي برادس ثم الهلال في المركز الثاني برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثالث ثم بلاتينيوم متذيل المجموعة بلا أي نقاط.

ويخطط الأهلي مع مدربه رينيه فايلر لتحقيق الفوز وانتزاع المركز الثاني من الهلال السوداني بقيادة مدربه حمادة صدقي وذلك حتى يقترب أكثر من دور الثمانية لبطولة إفريقيا

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ويفتقد الأهلي لخدمات رمضان صبحي وحمدي فتحي بجانب عدم اكتمال الجاهزية الفنية لياسر إبراهيم ورامي ربيعة وصالح جمعة لعدم القناعة الفنية.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي تشكيله بمحمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه محمد هاني وعلي معلول وسعد سمير وأيمن أشرف في خط الدفاع وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ في خط الوسط خلف المهاجم جونيور أجايي.