رياضة | محمد صلاح "تخصص" تألق في البوكسينج داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح "تخصص" تألق في البوكسينج داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ليفربول بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح لمواجهة فريق وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البوكسينج داي

هو يوم يقوم به الأغنياء بإعطاء الفقراء هدايا عيد الميلاد داخل صناديق، ويتم إقامة عدد كبير من المباريات في هذا اليوم احتفالًا بأعياد الميلاد.

حيث تكون جولة البوكسينج داي هي الجولة التاسعة عشر، والأولى من مباريات الدور الثاني، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 52 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي صاحب الوصافة، و 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

أرقام محمد صلاح في البوكسينج داي

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أرقام الفرعون المصري محمد صلاح خلال جولة البوكسينج داي في البريميرليج.

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موسم 2017/2018

شارك محمد صلاح في جولة البوكسينج داي موسم 2017/2018، أمام فريق أرسنال.

وانتهت المواجهة بين الفريقين بثلاثة أهداف لكل فريق حيث تمكن محمد صلاح من إضافة الهدف الثاني لليفربول، بعد تمريرة من فيرمينو، وتسديدة رائعة بيُسراه على يمين بيتر تشيك حارس آرسنال.

موسم 2018/2019

شارك محمد صلاح في جولة البوكسينج داي موسم 2018/2019، أمام فريق نيوكاسل وكانت يوم السادس والعشرين من ديسمبر.

واستطاع صلاح من إضافة الهدف الثاني لليفربول من ركلة جزاء حصل عليها، ورد على الجميع في ذلك الوقت بعد اتهامه بالغطس من أجل الحصول على ركلات جزاء.

فهل يواصل محمد صلاح أداؤه المتميز، للظهور المعتاد له في البوكسينج داي ليستمر تألقه في الموسم الثالث على التوالي مع ليفربول؟