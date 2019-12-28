رياضة | عين.. جاسبريني قاهر ميلان ومتعة التكتيك بعد الـ60

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين.. جاسبريني قاهر ميلان ومتعة التكتيك بعد الـ60 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين.. زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل بتحقيقه فوزًا عريقا على ميلان كما لقنه درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي. وسجل أهداف أتالانتا كلا من أليخاندرو جويمز في الدقيقة العاشرة وماريو بازاليتيش في الدقيقة 61 وجوسيب إيليشيش الذي سجل هدفين في الدقيقتين 63 و72 ولويس مورييل في الدقيقة 84. وبهذا النتيجة، رفع أتالانتا رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس محققا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مثلها. وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد ميلان عند 21 نقطة في المركز العاشر متلقيا هزيمته الثامنة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث. واختارت عين الخليج 365 الرياضي جاسبريني المدير الفني لأتلانتا ومدرب العام في 2019 نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدير فني

ولد جيان بييرو جاسبريني في 26 يناير 1958 في مدينة جرولياسكو في مقاطعة تورينو في إقليم بييمونتي في إيطاليا.

مشواره كلاعب

بدأ جاسبريني مشواره الكروي كلاعب عام 1967 وهو في التاسعة من عمره في صفوف الناشئين بنادي يوفنتوس وكان يلعب في مركز خط الوسط. ظل جاسبريني يتنقل بين صفوف الناشئين في السيدة العجوز حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1976 وهو في الثامنة عشر من عمره واستمر معه حتى عام 1978 لمدة موسمين منهم موسم قضاه في ريجيينا على سبيل الإعارة وخاض معه 16 مباراة. في 1978، رحل جاسبريني إلى باليرمو الذي كان يلعب في الدرجة الثانية ولعب له لمدة 5 مواسم، خاض خلالها 128 مباراة وقاده عام 1979 لنهائي كأس إيطاليا الذي خسره على يد يوفنتوس. في 1983، انضم جاسبريني إلى كافيسي الذي كان يلعب في الدرجة الثانية ولعب له 34 مباراة لمدة موسم ثم رحل بعدها إلى بيستويسي الذي كان يلعب في الدرجة الثالثة ولعب له 34 مباراة لمدة موسم أيضًا. في 1985، حصل جاسبريني على فرصة اللعب في الدوري الممتاز تحديداً في بيسكارا الذي قاده في 160 مباراة لمدة 5 مواسم. في 1990، رحل جاسبريني إلى ساليرينتانا وسجل له هدف وحيد في 35 مباراة لمدة موسم. في 1991، انتقل جاسبريني إلى فيس بيسارو ولعب له 61 مباراة خلال موسمين.

مشواره التدريبي

أعلن جاسبريني اعتزاله ممارسة كرة القدم عام 1993 وهو في الخامسة والثلاثين من عمره وبدأ جاسبريني مشواره التدريبي عام 1994 بتدريب يوفنتوس للناشئين واستمر معهم لمدة 9 مواسم.

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قاد جاسبريني 5 أندية حتى الآن تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي:

- قاد جاسبريني كروتوني منذ 2003 حتى 2006 في 127 مباراة، فاز في 54 مباراة وتعادل في 34 مباراة وخسر 39 مباراة.

- قاد جاسبريني جنوه منذ 2006 حتى 8 نوفمبر 2010 في 186 مباراة، فاز في 80 مباراة وتعادل في 46 مباراة وخسر 60 مباراة.

- قاد جاسبريني إنتر ميلان منذ 24 يونيو 2011 حتى 21 سبتمبر 2011 في 5 مباريات، تعادل في مباراة واحدة وخسر 4 مباريات.

- قاد جاسبريني باليرمو منذ 16 سبتمبر 2012 حتى 11 مارس 2013 في 23 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 12 مباراة.

- عاد جاسبريني لقيادة جنوه مرة أخرى منذ 29 سبتمبر 2013 حتى 14 يونيو 2016 في 110 مباراة، فاز في 40 مباراة وتعادل في 28 مباراة وخسر 42 مباراة.

- قاد جاسبريني أتلانتا منذ 14 يونيو 2016 حتى الآن في 163 مباراة، فاز في 82 مباراة وتعادل في 42 مباراة وخسر 39 مباراة.