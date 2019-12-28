رياضة | الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم براميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن تخطيط الزمالك للتعاقد مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز ومنتخب مصر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن عقد عبدالله السعيد مع براميدز ينتهي في نهاية الموسم الحالي وهناك مفاوضات قوية من جانب بيراميدز من أجل الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق حتى لا يتأثر الفريق أثناء مشواره فى الكونفيدرالية.



وأكدت التقارير أنه في الساعات الماضية قام أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك بتقديم عرض لعبد الله السعيد تبلغ قيمته 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد في عقد قد تصل مدته إلى موسمين ونصف.



وذكرت التقارير الصحفية نقلاً عن بعض المصادر المقربة من عبدالله السعيد في تردد اللاعب بشأن خطوة الانتقال للزمالك لتجنب أي صدامات جديدة مع جماهير الأهلي في الوقت الحالي كما واجه عبدالله السعيد ضغوطاً من بعض المقربين منه من أجل البقاء مع براميدز في ظل جدية الإدارة بالحفاظ عليه.