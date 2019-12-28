رياضة | الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "تحدثت إلى كارتيرون حول الاحتياجات التي يرغبها في يناير وهو لم يحدد حتى الآن لكن لدينا مشكلة في وسط الملعب والمدافع الأيمن كما أن خالد بوطيب غير جاهز للعودة وقد يجرى عملية جراحية وهذه المراكز تحتاج إلى دعم".
وتابع: "بوطيب الآن أجرى فحوصات طبية في فرنسا ومن بعد ذلك توجه إلى ألمانيا للمقارنة بين أكثر من تشخيص لحالته وتحديد موعد عودته إلى الفريق".
وأردف قائلا : " المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون سيختار خلال الفترة المقبلة المركز الذي سيتم تدعيمه في يناير المقبل من خلال الصفقة الوحيدة المتاحة لقيدها فى يناير سواء محلياً أو إفريقيا".
واختتم أمير مرتضى تصريحاته، قائلا : "تقدم الزمالك بشكوى ضد كهربا والنادي البرتغالي قبل أن ينتقل إلى الأهلي وكنا مختصمين فيها الأهلي قبل أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة".