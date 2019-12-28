رياضة | نجم ريال مدريد يحارب الزمن لإنقاذ رحلة الفريق في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يحارب الزمن لإنقاذ رحلة الفريق في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النجم الإسبانى ماركو أسينسيو فى العودة لصفوف فريقه ريال مدريد الإسبانى خلال الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، فى حال تأهل الريال لذلك الدور.

وأوقعت قرعة دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_202 0 ريال مدريد فى مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي الإنجليزى، وتلك المباراة لن يلحق بها أسينسيو بسبب الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرًا.

وتحدث الإعلامي أنتون ميانا عبر محطة "كادينا سير الإذاعية"، قائلاً :" إن عملية تعافي ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد تسير في النهج الصحيح ، حيث يستهدف الفريق أن يكون متاحاً لمباريات الربع النهائي في بطولة دوري الأبطال، في حال تأهل الفريق لهذه المرحلة من البطولة.