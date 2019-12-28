رياضة | نجم برشلونة يقترب من الانضمام الى العملاق الإيطالي في يناير

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الانضمام الى العملاق الإيطالي في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:25 ص
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برشلونة
علاء خليف
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ويسعي نادي انتر ميلان لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال الموسم ال
فيدال على أعتاب انتر ميلان:
وذكرت صحيفة "لاجازيتال ديللو سبورت" الإيطالية أن نادي انتر ميلان اقترب بقوة من حسم صفقة التعاقد مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن نادي انتر ميلان حصل على موافقة "فيدال" على ارتداء قميص الفريق الإيطالي بداية من شهر يناير المقبل.
ويسعي نادي انتر ميلان للتعاقد مع التشيلي "فيدال" حتي عام 2022، مقابل 12 مليون يورو، مع حصوله على نفس الرواتب المتبقية له مع الفريق الكتالوني، بينما يتمسك النادي الإسباني بالحصول على 20 مليون يورو للاستغناء عن خدمات لاعبه خلال الميركاتو الشتوي.
وسبق ولعب "فيدال" تحت قيادة مدرب انتر ميلان الحالي "كونتي" ولكن خلال قيادة الأخير لفريق يوفنتوس الإيطالي، وقدم اللاعب التشيلي عروضًا قوية رفقة اليوفي، ورحل بعدها لنادي بايرن ميونيخ الألماني قبل انتقاله لصفوف برشلونة في صيف عام 2018.
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