رياضة | قصة صورة تفضح تجدد المفاوضات بين نيمار وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصة صورة تفضح تجدد المفاوضات بين نيمار وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن خطوة مفاجئة من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا تزيد التكهنات بشأن انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي برشلونة قد بذل جهودًا واسعة وقدم عدة مقترحات لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، للحصول على خدمات "نيمار"، ولكن إدارة النادي الباريسي رفضت رحيل اللاعب ووضعت العراقيل أمام النادي الكتالوني لمنع اتمام الصفقة، رغم ترحيب اللاعب بالعودة للبرسا.

نيمار يظهر مع ثنائي برشلونة: Advertisements ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا تواجد في حفل تجديد زفاف الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة على زوجته أمس الخميس، وحرس لاعب باريس سان جيرمان على التقاط صورة مع الثنائي سواريز وليونيل ميسي لاعبا البرسا.

وحرص البرازيلي "نيمار" على نشر صورته مع ميسي وسواريز عبر حسابه على موقع "انستجرام" مما يعزز أنباء عودته للنادي الكتالوني في الموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب فقد جزء كبير من بريقه منذ رحيله عن صفوف برشلونة عام 2017.