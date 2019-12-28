رياضة | بعد عودته للميلان.. إبراهيموفيتش يتحالف مع الشيطان



أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الجمعة 27 ديسمبر رسميا التعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي لوس أنجلوس الأمريكي السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتعاقد نادي ميلان مع إبراهيموفيتش بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

زلاتان يتحالف مع الشيطان وكالعادة ظهر زلاتان على الإعلام بشكل مختلف فور عودته إلى نادي ميلان لينشر صورة له عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" وهو يتحالف مع الشيطان معلقا عليها قائلا: "نفس الشيطان كما هو، لقد عاد". Advertisements

أول تعليق من إبراهيموفيتش عقب انضمامه لميلان كما قال زلاتان إبراهيموفيتش في تصريحات صحفية عقب عودته لنادي ميلان من جديد: "أنا عائد للنادي الذي اكن له الكثير من الاحترام وإلى المدينة التي أحب .. سوف أقاتل مع رفاقي في الفريق من أجل تغيير مسار هذا الموسم، و سوف أفعل كل شيء من أجل تحقيق أهدافنا".

يذكر أن زلاتان كان قد رحل عن صفوف نادي لوس أنجلوس جالاكاسي منذ فترة مؤكدا على أنه يريد خوض تجربة جديدة والعودة إلى أوروبا ليعود بالفعل إلى ناديه القديم ميلان.

مشاركات زلاتان إبراهيموفيتش مع لوس أنجلوس هذا الموسم وقد شارك زلاتان إبراهيموفيتش في 31 مباراة مع نادي لوس أنجلوس جالاكاسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى رحل عن النادي وسجل خلالهم 31 هدف وصنع 8 أهداف آخرين.