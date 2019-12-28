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فالفيردي يتمسك بنجم الفريق من أنياب إنتر ميلان 

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محمد حسين 0 تبليغ

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السبت 28 ديسمبر 2019

قرر المدير الفني لفريق الأسباني "أرنستو فالفيردي" التمسك بنجم وسط الفريق أرتورو فيدال وإخبار إدارة النادي الكتالوني بعدم الإستغناء عنه وبيعه في الميركاتو الشتوي القادم .

وأخبر فالفيردي إدارة النادي أن فيدال سوف يساعده في الفوز بالبطولة الغائية عن الفريق في السنوات الماضية بطولة ، والجدير بالذكر أن اللاعب قد شارك مع الفريق في جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بإستثناء المباراة الأولي أمام بورسيا دورتموند .

ويرغب كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان في التعاقد مع نجم وسط الفريق الكتالوني فيدال في يناير القادم لاسيما أن اللاعب قد رحب بهذا العرض ولكن فالفيردي هو العقبة الوحيد في طريق اللاعب للإنتقال إلي السان سيرو .

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