شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المثالي للجولة الـ١٩ من البريمرليج والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 إنتهى الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" بفوز ليفربول علي صاحب المركز الثاني ليستر سيتي برباعية نظيفة شهدت تألق البرازيلي فيرمينيو ، وخسارة جديدة لمانشستر سيتي أمام ويلفيز بنتيجة ٣/٢ بعد التقدم بهدفين .

وكشف الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية للجولة ال١٩ والتي ضمت مدرب الأسبوع يورجن كلوب المدير الفني للريدز ، بينما جاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمي : هيتون (أستون فيلا) خط الدفاع : أرنولد (ليفربول) فان دايك (ليفربول) ريبرتسون(ليفربول) Advertisements ستيفنز (ساوثهامبتون) خط الوسط : جيرليش (أستون فيلا) ناروود ( شيفلد يونايتد) أرمسترونج (ساوثهامبتون) خط الهجوم : فيرمينيو (ليفربول) مارسيال (مانشستر يونايتد) أداما تراوري (ويلفيز)

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