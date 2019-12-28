الامارات | فوز الحمرية ومصفوت في دوري الاولى

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الحمرية ومصفوت في دوري الاولى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الحمرية على العروبة بهدف مقابل لاشئ سجله لللاعب العماني محمد بن غريب بن الشيبه في الدقيقة 46، في المباراة التي اقيمت يوم امس بملعب الحمرية في امارة الشارقة وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى، بينما فاز مصفوت على مسافي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة الني اقيمت بملعب مسافي سجلها احمد الكعبي (16)،وحارث سعيد (90+5.
وبموجب هذه النتائج واصل دبا الحصن صدارته للبطولة برصيد14 نقطة يليه الامارات 12، ثم البطائح ومصفوت ولكل منهما11نقطة، ودبا الفجيرة 10، ثم الحمرية 9نقاط، بانتظار مباريات مساء اليوم والتي سيلعب فيها عند الساعة الخامسة الا ثلث الذيد مع الامارات، والعربي مع دبا الفجيرة، والتعاون مع دبا الحصن.
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