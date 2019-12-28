شكرا لقرائتكم لجنة المسابقات ترفض إقامة معسكر للمنتخب الأول و الأولمبى فى شهر فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسؤلو لجنة مسابقات اتحاد الكرة طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول والاوليمبي بإقامة معسكرات لمدة 3 ايام في شهر فبراير المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم وجود ايام خالية للمعسكرات خاصة ان الاقرب اقامة مباراة السوبر المحلي التي تجمع الاهلي والزمالك في الايام العشرة الاخيرة من فبراير وتحديدا عقب مباراة القمة في الدوري التي تجمع القطبين يوم 19 فبراير.

واقترح مسئولو المسابقات مع الجهاز الفني للمنتخب الأول و الأوليمبي علي أن يتم إقامة معسكرات للمنتخبين في شهر ابريل ومايو للاعبين المحليين من اجل تجربة وجوه جديدة.

تفاضل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، بين السعودية والامارات لاقامة مباراة السوبر المحلي بين الاهلي والزمالك ، بعدما تلقي اتحاد الكرة عرضين من الاتحادين السعودي والإماراتي لاستضافة الكلاسيكو المصري، وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة اقامة مباراة السوبر المرتقبة في شهر فبراير المقبل ، وتفاضل بين مدينة جدة السعودية وولاية دبي الاماراتية لاستضافة هذا الحدث الكبير بعد الاستقرار بشكل نهاءي علي إقامته خارج مصر .

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قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، إن مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ستقام فى شهر فبراير من العام المقبل ، مضيفاً أن القرار ليس في يد اتحاد الكرة فقط، ولكن أيضا هناك الشركة الراعية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات لتحديد موعد المباراة بما لا يتعارض مع مباريات الدوري وبطولات الأندية الإفريقية.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.