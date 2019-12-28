شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الزمالك يسعى لغسل أحزانه المحلية أمام زيسكو الزامبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل نادى الزمالك مع دقات الثالثة عصر اليوم السبت اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره زيسكو في العاصمة الزامبية لوساكا، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا ، باحثًا عن انتصار يصالح به جماهيره، في ظل موقف الفريق المتأزم محليًا مؤخرًا، حيث يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط حصيلة الفوز على أول أغسطس الأنجولي (2-0)، بعد خسارة قاسية في الافتتاح أمام مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0).

في المقابل، يحتل زيسكو الزامبي المركز الثالث بنقطة وحيدة بعد التعادل مع أول أغسطس الأنجولي (1-1) والخسارة من مازيمبي (2-1)، خلال الجولتين الماضيتين.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكام من موريشيوس مكون من أحمد امتياز هيرال، ويعاونه سايلش جوبين وجيان مارك مساعدين وباتريك ميلازار، الحكم الرابع وعبد الباسط إبراهيم مراقب الحكام من جنوب إفريقيا.

ويبحث الفارس الأبيض عن انتصار غائب عن الكرة المصرية فى زامبيا منذ 22 عاماً حيث كان آخر انتصار لأندية مصر في لوساكا من نصيب الزمالك على موفيليرا الزامبي في دور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا عام 1997، وفاز الأبيض بهدف نظيف لأحمد الكاس وقتها ، ويواجه الزمالك صعوبات عديدة قبل مباراة الفريق الزامبي، على رأسها سوء الإقامة والأجواء المناخية، بالإضافة إلى ضياع أحذية الفريق، حيث فوجئت بعثة الزمالك باختفاء بعض حقائب الفريق والأحذية

ويمتلك فريق الزمالك تاريخ طويل من المواجهات فى زامبيا، حيث خاض الفريق 7 مباريات على الأراضي الزامبية، حقق فوز وحيد، وخسر مباراتين، وتعادل في 4 مباريات، وسجل الفارس الأبيض 6 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ومن جانبه حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك علي عقد جلسات مع لاعبيه لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي يمر بها اللاعبون بسبب النتائج السلبية الأخيرة في الدوري واخرها التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، وطالبهم كارتيرون بإغلاق صفحة الدوري تماما وتحقيق المكسب في مباراة اليوم لمصالحة الجماهير التي أصبحت غير راضية عن مستوي ونتائج الفريق.

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كما طالب كارتيرون لاعبيه بضرورة انهاء الهجمات باحراز اهداف واستعرض تسجيل مباراة الفريق امام الإنتاج الحربي والتي أضاع خلالها لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة، مؤكدا لهم ان الفوز حليفهم ولكن عليهم التركيز أمام مرمي المنافس.

التشكيل الذي استقر عليه كارتيرون يعتبر تشكيل اضطراري بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل السفر الي زامبيا، حيث يغيب كل من حازم امام وشيكابالا وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عنتر لأسباب فنية.

ومن المنتظر ان يضم تشكيل الزمالك في مباراة زيسكو الزامبى اليوم كل من : محمد أبو جبل ، محمد عبد السلام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومصطفى محمد.

فى المقابل، أكد جورج لواندامينا المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي أن فريقه لا يخشى مواجهة الزمالك بطل الكونفدرالية الموسم الماضي الذي لديه رصيد كبير من الخبرات حيث قال للاعبيه الملعب سيكون به 11 لاعبا ضد 11 آخرين مضيفاً "سنلعب فقط على الفوز لأن وضعنا في المجموعة لن يحتمل فقدان نقاط جديدة، لذلك سنهاجم الزمالك وأعلم أن الزمالك مؤخرا حقق نتائج سلبية في الدوري المحلي لكنه لديه لاعبين كبار ومدرب خبير في إفريقيا".

وأكمل "بالطبع الخبرات تحسم هؤلاء المباريات مثل مباراتنا مع مازيمبي لكن في مباراة الزمالك سنلعب بكل حماس و عزيمة على الفوز لذلك فإن الكفة ستكون متساوية".