عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنتر ميلان ينتظر موافقة برشلونة للتعاقد مع فيدال

السبت 28 ديسمبر 2019

الخليج 365

أنهى نادى انتر ميلان الإيطالى، اتفاقه مع الدولى التشيلى أرتورو فيدال لاعب برشلونة الإسبانى ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة البارسا.



ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدورى الاسباني برصيد 39 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن انتر ميلان اقترب من ضم فيدال خلال موسم الانتقالات الشتوية الذى يبدأ بعد أيام قليلة مع العام الجديد، بعد أن انهى اتفاقه مع اللاعب على بنود التعاقد الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة برشلونة.

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وتواجد وكيل اللاعب فى النادى الكتالونى منذ أيام قليلة لبحث مسألة رحيله فى يناير المقبل، مع إدارة البارسا.

كان نجم خط وسط برشلونة قال في تصريحات سابقة: "إنه موضوع أتركه لوكيلي، لا تقلق بشأن ذلك، لكن الآن أنني في إجازتي، لقد قمت بالفعل بعملي وممثلي هو الشخص الذي يتعين عليه القيام بذلك، أنا سعيد للغاية في برشلونة، لذلك عندما أعود إلى التدريب سنرى ذلك".

أضاف: "أن أتمكن من الاستمرار في برشلونة والبقاء فترة طويلة في أوروبا، أنا على مقربة من 100 مباراة هناك، وأنا راضٍ عن مسيرتي للغاية".

اختتم فيدال: "أنا لست الشخص الذي يتخذ القرار باللعب أو لا، إنه المدرب، لكن الناس يرون ذلك، بحيث يجعلني الأمر هادئًا وسأواصل الاستفادة من كل الفرص لمواصلة إثبات نفسي، وهذا ما أحب، وآمل أن أحصل في نهاية الموسم على البطولات التي تنتظرنا".