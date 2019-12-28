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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد خسارة مانشستر سيتى السبت 28 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 اختتمت مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي ضد على ملعب "مولينيو"، بعدما حسم ليفربول مباراة قمة البريميرليج أمس بالفوز على ليستر سيتي برباعية دون رد وسع بها الفارق إلى 13 نقطة مع الثعالب قبل خوض مان سيتى مباراة اليوم في ختام جولة البوكسينج داي.

Advertisements حول وولفرهامبتون الإنجليزى تأخره بهدفين أمام ضيفه مانشستر سيتى إلى انتصار بنتيجة 3 / 2 فى المباراة المثيرة المقامة على ملعب "المولينيو"، فى إطار منافسات الجولة الـ 19 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج". ترتيب الدورى الإنجليزى يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 52 نقطة ويليه ليستر سيتي برصيد 39 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 38 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريدز.

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