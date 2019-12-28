عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سواريز يحتفل بعيد زواجه مع ميسي ونيمار وعائلات نجوم برشلونة.. صور

السبت 28 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

احتفل لويس سواريز، مهاجم برشلونة الأسباني، بعيد زواجه العاشر من صوفيا بالبي، وتجديد وعودهما خلال حفل كبير في فى مدينة مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، وسط عدد كبير من نجوم كرة القدم فى العالم، أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وألبا وبوسكيتس نجوم برشلونة، وزوجاتهم وصديقاتهم.



وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الحفل أقيم مساء الخميس في فندق فوسانو الفخم الذى يحتوي على مهبط للطائرات، وعلى بعد حوالي 20 كم من "بونتا ديل إستي" وهو مركز النشاط الاجتماعي أوروجواي، بحضور العديد من الضيوف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل أحيط بسرية كبيرة، حيث لا توجد أى قائمة رسمية بأسماء الحاضرين، ومنعت إدارة الفندق كل العاملين من استخدام هواتفهم أو التحدث مع الضيوف خلال الحفل حفاظا على خصوصية الضيوف ولنشر الصور التى التقطت بعدسات المصورين الخاصين المتواجدين والضيوف فقط.

وولدت قصة حب سواريز صاحب (32 عاما) وبالبي 30 عامًا في سنوات المراهقة، وقد واجه الثنائي العديد من الصعوبات في بداية علاقتهما حتى تزوجا عام 2009 عندما كان اللاعب في صفوف أياكس أمستردام الهولندي، ورزق لويس وصوفيا بثلاثة أطفال هم ديلفينا المولودة في عام 2010، بنيامين في عام 2013، ولاوتارو، في عام 2018.

وتجمع الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار علاقة صداقة كبيرة منذ أن كان البرازيلي في صفوف البارسا قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 في صفقة القرن التى كلفت خزائن الفريق الباريسي 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن .