شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يواجه الإسماعيلى اليوم فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الإتحاد السكندرى مع دقات السابعة والنصف مساء اليوم السبت نظيره الإسماعيلى على ستاد الاسكندرية بذهاب دور الثمانية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ، علماً بأن مباراة العودة ستقام على استاد الإسماعيلية مباراة الإياب يوم الجمعة 24 يناير الساعة 5 مساءً ، وسيتأهل الفائز من الاسماعيلى والاتحاد السكندرى مع الفائز من مباراة (المتأهل من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقية) والرجاء المغربي.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع النهائي لضمان العدالة بين الفرق ، وكان الإسماعيلي قد تخطى الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحريني بمجموع 3-0 في اللقائين.

ويدخل زعيم الثغر مباراة الليلة بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاث قبل مواجهة العودة بالاسماعيلية لاسيما أن الاتحاد يعيش أزهى عصوره الكروية هذا الموسم بإستثناء الخسارة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام ، ويحلم عشاق سيد البلد بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الاتحاد السكندرى، ويتسلح زعيم الثغر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأخضر.

ويبدو التشكيل المتوقع للإتحاد السكندرى أمام الدراويش مكون من : "عماد السيد ، السيد سالم، محمود رزق، محمد أنور وأسامة عزب، أحمد رفعت، نور السيد، أحمد نبيل، خالد الغندور ، رزاق سيسيه، أكوي" .

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

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وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

على الجانب الأخر ، عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار اجتماعاً مع اللاعبين سعيا لتحفيزهم من أجل استعادة مسيرة النتائج الإيجابية والخروج من نفق الهزائم المحلية والتى كان أخرها الخسارة من المقاولون العرب بهدفين دون رد وقبلها الخسارة من الاهلى بهدف دون رد ، قبل أن يتم التأكيد على أن تلك الفترة تتطلب جهود مضاعفة من أجل تخطى تلك الكبوة بشكل سريع.

وشدد السلحدار على اللاعبين ضرورة مواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ، ويبدو التشكيل المتوقع للاسماعيلى أمام زعيم الثغر مكون من : "محمد فوزى ، محمود البدري، محمد هاشم، محمد مجدي مصطفى، أحمد أيمن ، محمد الشامي، محمود دونجا، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدي ، همام طارق، حازم مرسى".

ونجح الأهلي في أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 1997، بعد الوصول للنهائي الذي هُزم فيه من الأفريقي التونسي بهدفين مقابل هدف، كما تمكن الزمالك من الفوز بالبطولة العربية في عام 2003 للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه، بالانتصار على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، لكنه لم يحصل على المركز الثاني في أي نسخة أخرى، بينما نجح الإسماعيلى في أن يصبح وصيفًا للبطولة في عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .

لم يكن إنبي أسعد حظًا من الإسماعيلي، فالفريق البترولي استطاع أن يكون وصيفًا للبطولة العربية في عام 2006 بالخسارة من الرجاء المغربي بهدف دون رد.