شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية ترفض زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الأستبدال
كما اشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة .
وأوضح المصدر لليوم السابع ، ان فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في ازمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل اي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي الاقرب بنسبة كبيرة استمرار شروط القيد الموضوعه قبل انطلاق الموسم الحالي.
الزمالك الأكثر الأندية المطالبة بفتح الإستبدال
ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأربعة لاعبين في العديد المراكز على رأسهم الظهيرالأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح ، و استقرت إدارة نادي الزمالك علي قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوي المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.
في حين ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري ليكون بديلا لحمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع الزمالك، ولاعب خط وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز " زيزو " ورغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الفريق، كما يحتاج الفريق لمهاجم بديلا للمغربي خالد بو طيب الذي اتفق مع الزمالك علي فسخ تعاقده في يناير المقبل، وترغب إدارة الزمالك في قيد الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة للوداد المغربي.
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