محطات غضب صلاح مع ليفربول.. "خناقة على الكرة وقذف زجاجة" .. 5 مواقف أشعلت غضب الفرعون المصري

نجح نادي ليفربول في الفوز على ليستر سيتي برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث حافظ "الريدز" على صدارة البريميرليغ بعد وصوله للنقطة 52.

رد فعل صلاح

خوطف رد فعل محمد صلاح نجم ليفربول الأنظار في مواجهة ليستر سيتي بعد أن ظهرت علامات الغضب علىه عقب استبداله فى الدقيقة 69 من المباراة التي انتهت لمصلحة الريدز برباعية نظيفة.

خروج صلاح

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلا منهما في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي. حسبما ذكر موقع "مصراوي".

رد فعل صلاح لم يكن الأول مع الريدز وسبقه عدة مواقف وأهمها:

ديسمبر 2017

استبدل يورجن كلوب مدرب ليفربول صلاح خلال مباراة "ديربى الميرسيسايد" الذي أقيم بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" موسم 2017 -2018 .

وتألق مو وسجل هدف تقدم فريقه فى الدقيقة 43 من تسديدة رائعة إلا أن يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول استبداله فى الدقيقة 67 ليشارك روبرتو فيرمينو بدلاً منه وسط دهشة الفرعون المصري.

وتمكن نجم إيفرتون التاريخي واين رونى من إدراك التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 77 لتنتهى المباراة بالتعادل 1-1.

وتوج صلاح بجائرة بوشكاش عن هذا الهدف فى حفل الفيفا الذي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن.

سبتمبر 2018

قذف محمد صلاح بزجاجة عقب تسجيل زميله البرازيلى روبيرتو فيرمينو لهدف الفوز في مضيفه باريس سان جيرمان بالمباراة التي اقيمت على ملعب "أنفيلد" بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا.

وأجرى كلوب تغييرًا في الدقيقة 86 بخروج محمد صلاح ونزول اللاعب شاكيري لتلتقط العدسات رد فعل غريب من الملك المصري بعد هدف البرازيلي القاتل.

ديسمبر 2018

ظهر مو حزيناً على رغم تسجيله "هاتريك" في شباك بورنموث بالمباراة التي أقيمت على ملعب دين كورت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الموسم الماضي لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق صلاح بصورة لافتة للنظر ولكنه لم يحتفل واكتفى بالنظر إلى مقاعد بدلاء ليفربول وهو ما تسبب في حالة من القلق بين جماهير الريدز بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية.



أبريل 2019

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أصر جيمس ميلنر نجم ليفربول على تسديد ركلة جزاء في مباراة كارديف سيتي حصل عليها صلاح الذي حاول الحصول على الكرة وتسديدها للانفراد بصدارة جدول الهدافين.

صلاح كان يتنافس مع الثنائي، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي والجابوني بيير إيميريك أوباميانج نجم أرسنال ولكل منهم 19 هدفًا ولكن ميلنو رفض تسديد مو للركلة.

وفاز ليفربول بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت الموسم الماضي ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" .

ديسمبر 2019

المرة الأخيرة التي ظهر فيها غضب صلاح قبل مباراة ليستر كانت فى الشهر الجاري عقب استبداله في مباراة برايتون التي أقيمت في الدوري الإنجليزي وانتهت بفوز الريدز 2-1.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" أن صلاح شعر بالإحباط من كلوب بعد استبداله في المباراة.

وأبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي غضبه الشديد من إضاعة النجم المصري محمد صلاح لفرصة سهلة، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 4-0 في إطار البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن كلوب كان غاضبا من إهدار صلاح لفرصة سهلة مبكرة خلال اللقاء، بعد تمريرة بينية مميزة من الغيني نابي كيتا.

وفضل صلاح، التسديد مباشرة من زاوية ضيقة بدلا من السيطرة على الكرة التي هزت الشباك الخارجية، لتلتقط عدسات التليفزيون كلوب وهو يعرب عن غضبه ويصرخ بصوت عال "مو"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن حسن حظ صلاح، أن زملاءه تمكنوا من التعويض والفوز في النهاية برباعية دون رد خارج الديار. حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز".

ولم يظهر صلاح في أفضل حالاته، وتم استبداله في الشوط الثاني بديفوك أوريغي، وبدت معالم الاستياء ظاهرة على وجهه.

يخرج غاضبًا

وأجرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تبديلين لفريقه أمام ليستر سيتي في الدقيقة 69، بخروج محمد صلاح ونابي كيتا، ونزول ميلنر، وأوريجي بدلا منهما.

وبدا صلاح غاضبا لحظة خروجه من الملعب، وبدت عليه علامات الدهشة والغضب.

ونجح ليفربول في الفوز أمام ليستر سيتي برباعية نظيفة، في الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الإنجليزي. وحافظ ليفربول على صدارة البريميرليج بعد وصوله لـ52 نقطة.

وبعد انتهاء 19 جولة من عمر البريميرليغ، جمع ليفربول 52 نقطة وله مباراة مؤجلة، ليبتعد عن ليستر سيتي بفارق 13 نقطة.