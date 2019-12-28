بيراميدز يصدم الزمالك ويتوصل لاتفاق جديد مع عبد الله السعيد.. واللاعب تعليقًا على انتقاله للفارس الأبيض: "أنا سعيد مع فريقي"

بات الحديث ع اتقال لاعب ببيراميز ولاعب المنتخب المصري عبدالله السعيد خلال فترة الاتقالات الشتوية لنادي الزمالك صعبًا بعدما نجح فريقه في التوصل لاتفاق حول تجديد عقده.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن مجلس إدارة النادي نجح في قطع الطريق على الزمالك في ضم عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية، ونجح في التوصل لاتفاق مع السعيد على تجديد عقده والذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقالت المصادر إن إدارة النادي فتحت ملف التفاوض مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة كونه أحد اللاعبين المميزين في مصر والفريق بشكل عام، ومدى تأثيره في الفريق خاصة في الموسم الحالي. حسبما ذكر موقع"الوطن سبورت".

وأوضح المصدر أن إدارة النادي تسعى لبناء فريق قوي ينافس على كل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر فكرة رحيل عبد الله السعيد عن بيراميدز مرفوضة تماما، وهو أحد اللاعبين المميزين في الفريق ولا يمكن رحيله.

ولفت إلى أنه سيكون هناك أخبار جديدة وسعيدة عن السعيد وبقائه في بيراميدز بشكل رسمي، لافتا إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

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بدوره، أكد عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول بنادي بيراميدز، أنه مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك على هامش مؤتمر مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف السعيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: " تركيزي مع بيراميدز بشكل كامل حتى نهاية الموسم الحالي وسعيد مع الفريق، ونسعى لتحقيق بطولة خاصة في ظل الإمكانيات الجيدة الموجودة".

وأوضح السعيد أنه لديه الخبرة الكافية للفصل بين مسألة تجديد عقده وارتباطات الفريق خلال الفترة الحالية، مشددا على أنه باق مع بيراميدز حتى نهاية الموسم ولن يرحل لأي ناد آخر.



وقال عبد الله السعيد قائد فريق نادي بيراميدز، إن مباراة المصري هامة للغاية من أحل صدارة المجموعة في كأس الكونفدرالية، خاصة بعد فوز الفريقين بأول مباراتين، والفوز في الجولتين الثالثة والرابعة سيضعان الفريق في الدور المقبل، ويبدأ التركيز في الدوري المضغوط والذي سيخوض خلاله مباريات هامة وقوية في وقت قصير ولابد من التركيز والفوز.

أضاف السعيد، بأن طموح اللاعبين هو الفوز في كل المباريات وتحقيق الألقاب وأنه يتمنى تحقيق أول بطولة مع النادي في هذا الموسم وتمنى أن يكون الفريق على قدر من المسئولية.

شدد السعيد، على أن الفريق واجه مشكلة بسبب تراجع النتائج ولكن الفوز الأخير أمام دجلة هام للغاية، والمدرب الكرواتي تشاتشيتش اجتمع باللاعبين وحفزهم بكل قوة وطالبهم بالفوز وحصد النقاط، مشيرا إلى أنه يفصل كل شيء خارج الملعب وتركيزه في الملعب للفوز في لقاء المصري.

وكانت أنباء ترددت خلال الساعات القليلة الماضية مفادها، أن اللاعب اقترب من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.