شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض ضغوط الأندية لتغيير نظام الاستبدال في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني برفض تطبيق نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب امام الاندية في التعاقد مع اكثر من لاعب وكشف مصدر مسئول بالجبلاية ان هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادي للتعاقد مع اكثر من لاعب، وترفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.

اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الأستبدال

كما اشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة .

Advertisements

وأوضح المصدر لليوم السابع ، ان فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في ازمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل اي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي الاقرب بنسبة كبيرة استمرار شروط القيد الموضوعه قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويرى مسؤولو الزمالك أن الفريق يحتاج لتدعيم صفوفه في يناير المقبل بأربعة لاعبين في العديد المراكز على رأسهم الظهيرالأيمن وخط الوسط المدافع والمهاجم الصريح ، و استقرت إدارة نادي الزمالك علي قيد محمود جنش حارس مرمي الفريق عقب عودته من الإصابة الطويلة التي كان يعاني منها، بخلاف المستوي المتذبذب الذي يقدمه محمد عواد حارس مرمي الفريق منذ بداية الموسم.

الزمالك الأكثر الأندية المطالبة بفتح الإستبدال

في حين ترغب إدارة الزمالك في التعاقد مع كريم العراقي ظهير أيمن المصري ليكون بديلا لحمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع الزمالك، ولاعب خط وسط مدافع بعد إصابة محمود عبد العزيز " زيزو " ورغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن الفريق، كما يحتاج الفريق لمهاجم بديلا للمغربي خالد بو طيب الذي اتفق مع الزمالك علي فسخ تعاقده في يناير المقبل، وترغب إدارة الزمالك في قيد الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق العائد من الإعارة للوداد المغربي.