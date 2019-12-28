اتحاد الكرة يرفض ضغوط الأندية لتغيير نظام الاستبدال في يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني برفض تطبيق نظام الاستبدال في شهر يناير المقبل وفتح الباب امام الاندية في التعاقد مع اكثر من لاعب وكشف مصدر مسئول بالجبلاية ان هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أي نادي للتعاقد مع اكثر من لاعب، وترفض اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير المقبل الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.اتحاد الكرة يشترط موافقة جماعية من الأندية لفتح الأستبدال
كما اشترطت اللجنة وصول موافقات رسمية من أندية الدورى الـ18 لزيادة الاستبدال كشرط أساسى لمناقشة الأمر، فى الوقت الذى يرفض فيه النادى الأهلى بشكل قاطع فكرة زيادة الاستبدال متمسكا باستمرار لوائح القيد كما بدأت المسابقة .
وأوضح المصدر لليوم السابع ، ان فتح الاستبدال سيدخل باللجنة في ازمات كثيرة منها المطالبة بعد ذلك بتعديل اي قرار يتخذ من قبل اللجنة الخماسية وبالتالي الاقرب بنسبة كبيرة استمرار شروط القيد الموضوعه قبل انطلاق الموسم الحالي.الزمالك الأكثر الأندية المطالبة بفتح الإستبدال
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