رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والفتح

يستعد الفرق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة الفتح اليوم السبت، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وتقام مباراة الاتحاد والفتح على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري المحترفين ال سعودي.

ويحتل الاتحاد السعودي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقطة بينما يقع الفتح في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد والفتح بالدوري وتُقام مباراة الاتحاد والفتح اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيل المتوقع للاتحاد والفتح ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي هينك تيك كات المدير الفني للاتحاد بتشكيل مكون من:- Advertisements حراسة المرمى: فواز القرني خط الدفاع: حمدان الشمراني - عبد الله العمار - عمار الدحيم - سعود عبد الحميد. خط الوسط: خالد السميري - عبد العزيز البيشي - عبد الله المالكي. خط الهجوم: فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش.