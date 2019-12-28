رياضة | وكيل اللاعب.. يحسم مصير عبدالله السعيد في يناير

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل اللاعب.. يحسم مصير عبدالله السعيد في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 28/ديسمبر/2019 - 07:03 ص
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محمد الصو
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وأضحت التقارير أن عبدالله السعيد نجم بيراميدز سبورت، أنهى اتفاقه بالفعل مع إدارة القلعة البيضاء من أج
وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سبورت، حقيقة ما تردد حول رحيل نجم الفريق عقب نهاية النصف الأول من الموسم الجاري.
وأضاف سعيد، أن النادي لا يدرس رحيل عبدالله السعيد، في الوقت الحالي نظرًا لأهمية وجوده الفنية والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها والعائدة على الفريق بشكل مُجمل.
وتابع المدير الرياضي، هناك جلسة ستجمعنا مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده عقب الاتفاق معه على كل شئ، وننتظر إنهاء المباراة الإفريقية.
ويستعد بيراميدز سبورت لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
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